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50 минут назад

«Возраст сыграл злую шутку»: сломанная рука Буйнова плохо срастается

Александр Буйнов в январе сломал руку, упав на собственной даче. Как рассказывал в инстаграме сам певец, он хотел поиграть с собакой, но споткнулся на лестнице. Как итог – сложный перелом.

«Возраст сыграл злую шутку»: сломанная рука Буйнова плохо срастается
Фото: © РИА Новости© РИА Новости

«Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава…ууфф Отломки сопоставлены, зафиксированы спицами, устранено угловое смещение», -отчитывался тогда он перед подписчиками

С момента травмирования прошел почти месяц, но рука у 71-летнего музыканта пока не зажила. Буйнов в соцсети выложил коротенький видеоролик, где показал, как врач обрабатывает ему больную руку в местах, откуда из «окошка» в гипсе торчат спицы.

«Скоро сыграем этюд для левой руки», - шутит Александр.

Он не теряет присутствия духа, хотя и признается, что раньше все травмы заживали гораздо быстрее.

«Сейчас, видно, возраст сыграл злую шутку. Кости уже хрупкие стали. Хотя я и витамины употребляю, и зарядку делаю. Спортивный я парень. На свои года не выгляжу. Держу себя в тонусе, не хмурюсь и дурные мысли в голове не держу. В здоровом духе - здоровое тело!»

В июле 2020 года Буйнов перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Он отметил, что половина России «живет без этого».

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