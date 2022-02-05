Стало известно о болезни Яковлевой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», сообщил, что актриса театра «Современник» Елена Яковлева заболела, поэтому спектакль, в котором она задействована в главной роли, приходится отменить. Он видит в этой ситуации недоработку руководства, не позаботившегося о дублерах.
«Театр „Современник“ сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче (Захаров) боролся за вторые составы», - рассказал Варшавер.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки больничные листы пришлось взять многим артистам и иным сотрудникам театров.
«Лишь благодаря тому, что я ввел вторые составы во все спектакли, мы не остановили работу. Потому что сейчас в театре болеет больше сорока человек. И именно благодаря такому фактору, как вводы, мы еще на плаву. Я назначил больше 90 вводов, поэтому артисты и не сидят по домам», отметил директор «Ленкома».
Подробности о состоянии здоровья всенародно любимой актрисы не сообщаются.
Елена Яковлева пришла в «Современник» в 1984 году после окончания ГИТИСа. В 2011 году актриса ушла из театра, а в 2018 вернулась на сцену по просьбе художественного руководителя Галины Волчек. С 2021 года Яковлева служит в «Современнике» в качестве приглашенной актрисы и играет главную роль в постановке «Театр», - пишет teleprogramma.pro.
Спектакль «Театр» стал совместным проектом с Центром драматургии и режиссуры, а также студией SoundDrama. Яковлева исполняет главную роль, играет актрису Джулию Ламберт.