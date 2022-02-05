Стало известно о болезни Яковлевой

«Лишь благодаря тому, что я ввел вторые составы во все спектакли, мы не остановили работу. Потому что сейчас в театре болеет больше сорока человек. И именно благодаря такому фактору, как вводы, мы еще на плаву. Я назначил больше 90 вводов, поэтому артисты и не сидят по домам», отметил директор «Ленкома».