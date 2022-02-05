В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Директор театра сообщил о болезни Яковлевой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», сообщил, что актриса театра «Современник» Елена Яковлева заболела, поэтому спектакль, в котором она задействована в главной роли, приходится отменить. Он видит в этой ситуации недоработку руководства, не позаботившегося о дублерах.

Стало известно о болезни Яковлевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Театр „Современник“ сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче (Захаров) боролся за вторые составы», - рассказал Варшавер.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки больничные листы пришлось взять многим артистам и иным сотрудникам театров.

«Лишь благодаря тому, что я ввел вторые составы во все спектакли, мы не остановили работу. Потому что сейчас в театре болеет больше сорока человек. И именно благодаря такому фактору, как вводы, мы еще на плаву. Я назначил больше 90 вводов, поэтому артисты и не сидят по домам», отметил директор «Ленкома».

Подробности о состоянии здоровья всенародно любимой актрисы не сообщаются.

Елена Яковлева пришла в «Современник» в 1984 году после окончания ГИТИСа. В 2011 году актриса ушла из театра, а в 2018 вернулась на сцену по просьбе художественного руководителя Галины Волчек. С 2021 года Яковлева служит в «Современнике» в качестве приглашенной актрисы и играет главную роль в постановке «Театр», - пишет teleprogramma.pro.

Спектакль «Театр» стал совместным проектом с Центром драматургии и режиссуры, а также студией SoundDrama. Яковлева исполняет главную роль, играет актрису Джулию Ламберт.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители