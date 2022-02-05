«Мисс-Москва» показала сына от короля Малайзии

Бывшая жена экс-короля Малайзии и модель Оксана Воеводина опубликовала снимок повзрослевшего сына и рассказала про его успехи в изучении английского языка. «Мисс Москва — 2015» написала, что это стало результатом того, что она отдала ребёнка в детский сад. При этом, по словам модели, мальчик прекрасно говорит по-русски. Она также отметила, что у него проявляются музыкальные способности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.