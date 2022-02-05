«Мисс-Москва» показала сына от короля Малайзии

Бывшая жена экс-короля Малайзии и модель Оксана Воеводина опубликовала снимок повзрослевшего сына и рассказала про его успехи в изучении английского языка. «Мисс Москва — 2015» написала, что это стало результатом того, что она отдала ребёнка в детский сад. При этом, по словам модели, мальчик прекрасно говорит по-русски. Она также отметила, что у него проявляются музыкальные способности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
У Леона превосходный слух — он так хорошо поёт, что может спеть любую детскую песню. Это точно не в меня, мне медведь на ухо наступил. Так что, будем развивать музыкальные способности и актёрское мастерство, — написала Воеводина.
В мае мальчику исполнится три года. Подписчики восхитились снимком и поздравили маму с таким талантливым ребёнком. Большинство пожелали семье здоровья.
Ранее стало известно, что руководитель КВН Александр Масляков ищет себе замену на посту ведущего телеигры, предположил актёр юмористического шоу «Уральские пельмени» и кинопродюсер Сергей Ершов. Артист также назвал возможного преемника бессменного ведущего КВН: им может стать телеведущий Иван Ургант. По мнению актёра, повод для поиска замены стала болезнь коронавирусом.