Рудковская восхитила подписчиков новым видео в купальнике

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала видео, где она эффектно выходит из океана на Мальдивах.

Фото: Instagram Instagram

На видео Рудковская в купальнике цвета лимончелла выходит из воды и идёт по пляжу с кокосовым орехом в руке.

Подписчики страницы оценили фигуру Рудковской.

«Фигура просто супер»; «Вам очень идёт этот купальник», «Красивая женщина!»; «Салатовый рулит»; «Шикарно выглядите», Этот купальник вас немного полнит», — написали читатели.