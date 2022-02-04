Рудковская восхитила подписчиков новым видео в купальнике

Продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала видео, где она эффектно выходит из океана на Мальдивах.
На видео Рудковская в купальнике цвета лимончелла выходит из воды и идёт по пляжу с кокосовым орехом в руке.
Подписчики страницы оценили фигуру Рудковской.
«Фигура просто супер»; «Вам очень идёт этот купальник», «Красивая женщина!»; «Салатовый рулит»; «Шикарно выглядите», Этот купальник вас немного полнит», — написали читатели.
Ранее Рудковская, которая отдыхает на Мальдивах, опубликовала серию фото и видео, где она запечатлена в похожих купальниках разного цвета. Подписчикам особенно понравилось видео, где Рудковская эффектно качается на качелях в купальнике красного цвета.