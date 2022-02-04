Бузову пристыдили за «неприличное» фото в купальнике

«Чей-то ребенок остался без купальника», «Днище какое», «Вторая Волочкова. Больше нечем заинтересовать поклонников? Другие таланты отсутствуют...», «Родители, наверное, очень гордятся Олей. Особенно фотками такого рода. Не зря девочку воспитывали. А потом Оленька свою дочку будет учить, как правильно демонстрировать все свои прелести перед камерой. Блин, неужели без этого бесстыдства рейтинг упадет? Куда катится мир?», «Все, пиццу не ем», «Без обид, но слегка отвратное фото. Как будто не ртом собралась есть», «А дальше что? Какие будут фотки? С хлебом в одном месте? Извиняюсь, но я злюсь!», написали пользователи соцсети в комментариях под снимком.