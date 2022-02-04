Бузову пристыдили за «неприличное» фото в купальнике

Ольга Бузова поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте новой фотографией в откровенном купальнике. Снимок спровоцировал очередную волну критики в сторону певицы и телеведущей.
В настоящее время Бузова находится на съемках в Африке, откуда ежедневно публикует посты и сторис для своих подписчиков.
Фотография в откровенном купальнике у певицы в социальной сети не одна, но хейт и критика с каждым снимком нарастают все больше.
«А что у Вас сегодня было на обед?» — подписала новый кадр Бузова.
На фотографии она сидит на лежаке в оранжевом купальнике, который либо маловат для ее груди, либо специально надет так, чтобы внизу проглядывались ее очертания. Ноги певицы раздвинуты в стороны, а между ними стоит тарелка с пиццей.
Пользователи Instagram в своем мнении насчет фотографии Бузовой разделились: одни стали восторгаться внешним видом певицы, а другие поспешили пристыдить.
«Чей-то ребенок остался без купальника», «Днище какое», «Вторая Волочкова. Больше нечем заинтересовать поклонников? Другие таланты отсутствуют...», «Родители, наверное, очень гордятся Олей. Особенно фотками такого рода. Не зря девочку воспитывали. А потом Оленька свою дочку будет учить, как правильно демонстрировать все свои прелести перед камерой. Блин, неужели без этого бесстыдства рейтинг упадет? Куда катится мир?», «Все, пиццу не ем», «Без обид, но слегка отвратное фото. Как будто не ртом собралась есть», «А дальше что? Какие будут фотки? С хлебом в одном месте? Извиняюсь, но я злюсь!», написали пользователи соцсети в комментариях под снимком.