Физиогномист изучил лицо женщины с нашумевшего фото мужа Заворотнюк

В машине с фигуристом Петром Чернышёвым сидит актриса Анастасия Заворотнюк, заявил физиономист Олег Воеводин. Эксперт подтвердил, что на фото изображена актриса, лицо которой очень сильно изменилось из-за глиобластомы головного мозга. По его словам, так же сильно изменилось лицо певицы Жанны Фриске, у которой диагностировали такое же заболевание. Об этом сообщает телеканал «360».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Из-за недуга лицо полнеет, появляются щёки и двойной подбородок — это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха, — рассказал эксперт.

Он добавил, что из-за того, что ткани костей становятся более мягкими, впадает нос. Он выразил свою уверенность тем, что на снимке Анастасия Заворотнюк, так как у её внешности остались отличительные признаки, например, прежняя линия роста волос, которая была у неё до диагноза.

Ранее сообщалось, что в объективы камер видеонаблюдения попал муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв. На пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина, в которой пользователи Сети признали заболевшую актрису.