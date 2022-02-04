«Спасибо Родине»: Моргенштерн рассказал о своей жизни  в Дубае

Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал изданию «Код Дурова, что переехал из отеля в дом в Дубаи и нашёл новых друзей.
«Всё на кайфе! Наконец-то сбежал из отеля, нашёл отличный дом и вот только-только заехал. На коробках сижу чисто. Собираю студию, обрастаю новыми мощными знакомствами и пускаю корни», - рассказал Моргенштерн, который покинул Россию в конце ноября после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина, что рэпер торгует наркотиками через соцсети.
По словам Моргенштерн, у него нет дефицита общения.
«В Дубае русских больше, чем в Москве. Но главный плюс — часто оказываешься в компании людей, рядом с которыми чувствуешь себя никчёмным попущенцем. Очень мотивирует расти. А ведь совсем недавно я думал, что достиг всего, чего хотел… Спасибо Родине!», - добавил музыкант.