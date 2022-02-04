«Спасибо Родине»: Моргенштерн рассказал о своей жизни  в Дубае

«В Дубае русских больше, чем в Москве. Но главный плюс — часто оказываешься в компании людей, рядом с которыми чувствуешь себя никчёмным попущенцем. Очень мотивирует расти. А ведь совсем недавно я думал, что достиг всего, чего хотел… Спасибо Родине!», - добавил музыкант.