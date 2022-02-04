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1 час назад

Жена показала фотографию резко похудевшего Михайлова

Певец Стас Михайлов похудел на 10 килограммов после аппендицита. Об этом сообщила супруга музыканта Инна Михайлова в сторис Instagram.

Жена показала фотографию резко похудевшего Михайлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михайлова опубликовала свежее фото мужа, на котором Стас выглядит заметно более подтянутым.

«Минус 10 кг», - написала супруга певца и снабдила подпись эмодзи в виде поднятого вверх большого пальца.

Напомним, на прошлой неделе Стас Михайлов рассказал, что перенес аппендицит. По словам певца, острое воспаление аппендикса произошло на Крещение. К счастью, в эту ночь Михайлов оказался дома, откуда его экстренно забрали в больницу.

Стас Михайлов попал в больницу

«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в 52 года в моей семье будем говорить, что у Стаса Михайлова аппендицит, тем не менее все позади», - успокоил поклонников певец.

Он также поблагодарил врачей за «быстрые, четкие и своевременные» действия.

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