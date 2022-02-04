Жена показала фотографию резко похудевшего Михайлова

«Мы не пропали. Просто год начался бурно... человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в 52 года в моей семье будем говорить, что у Стаса Михайлова аппендицит, тем не менее все позади», - успокоил поклонников певец.