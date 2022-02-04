Федосеевой-Шукшиной пригрозили судом за кукиш в эфире ТВ-шоу

Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Пусть говорят» назвала сына Бари Алибасова «подлецом» и «мерзавцем» и показала ему кукиш. По мнению адвоката Алибасова-младшего Александра Бенхина действия актрисы попадают под статью об «оскорблениях». Его слова приводит Sobesednik.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Резкую реакцию у Федосеевой-Шукшиной сын музыканта вызвал только своим появлением. Но ранее он выступал с предложением руки и сердца в адрес актрисы, о котором та на момент эфира уже была наслышана. Алибасов-младший считал, что женившись на Федосеевой-Шукшиной, он вызволит ее из дома престарелых.

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Увидев сына музыканта, актриса стала сразу показывать руками знак креста, по всей видимости означающий ее нежелание его видеть, а затем и кукиш. За этими действиями из уст Федосеевой-Шукшиной посыпались оскорбления.

«Вон отсюда, ты – подлец! Ты – мерзавец! Ты — мерзавец самый настоящий. Самый отвратительный из всех, кого я только знаю. И чтобы тебя на телевидении вообще не было!» — прокричала актриса.

Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин уверен, что за эту выходку Федосеевой-Шукшиной может грозить штраф или даже блокировка банковских счетов и запрет на выезд за границу.

«После съемок в "Пусть говорят" можно говорить о статье 5.61 Кодекса административных правонарушений России "Оскорбление", то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», — приводятся в материале слова Бенхина.

Он отметил, что в соответствии с кодексом обвиняемому может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Однако Бенхин считает, что Федосеева-Шукшина не станет добровольно выплачивать деньги Алибасову.

«В этом случае ей грозит арест всех банковских счетов. Их арестовывают, даже в том случае, когда сумма меньше тысячи рублей. Кроме того, на Лидию Николаевну наложат запрет на выезд за границу. А у нее квартира в Финляндии, где она любит бывать. Оскорбление Бари-младшего может серьезно испортить ей жизнь. Лидия Николаевна должна следить за своими словами и не позволять себе озвучивать подобные оскорбления», — отметил Бенхин.