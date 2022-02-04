Певица Ольга Бузова опровергла слухи о пластике. В рамках проекта ASK на YouTube-канале она сказала, что считает любое хирургическое вмешательство грехом.
«Я про быть, а не казаться. Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губы, у меня все свое. На мой взгляд, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, — это человеческий грех. Если речь идет именно об эстетике, а не о здоровье. Я считаю, что потом по башке очень сильно прилетит», — сказала Бузова.
При этом певица призналась, что ей не нравятся ее «крупные коленки». Она отметила, что могла бы легко решить эту проблему с помощью пластической операции, но она категорически против хирургического вмешательства.
«Я не могу этого изменить, у меня крупные коленки. Их невозможно сломать. Мой идеал — коленки Деми Мур. Но зачем мне делать их как у нее? Я не хочу, чтобы мне потом прилетело. Я благодарна, ищу плюсы — у меня длинные, ровные и красивые ноги, но вот такие коленки», — добавила Бузова.
В заключение певица призвала всех менять свою внешность собственными усилиями, а не прибегать к помощи пластического хирурга.