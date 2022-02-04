Бузова опровергла слухи о пластике

«Я про быть, а не казаться. Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губы, у меня все свое. На мой взгляд, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, — это человеческий грех. Если речь идет именно об эстетике, а не о здоровье. Я считаю, что потом по башке очень сильно прилетит», — сказала Бузова.