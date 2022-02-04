Шнуров объяснился после оскорбительного клипа про Собчак

«Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Её же оружие, её метод. <…> Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры ,Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. <…> Вам не понравилось, когда так с вами», - написал он.