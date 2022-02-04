Шнуров объяснился после оскорбительного клипа про Собчак

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что с помощью песни «Шмарафон» хотел «показать саму Ксению Собчак, пользуясь ее же «журналистскими» приемами». Об этом он написал в Instagram.
В песне «Шмарафон» упоминается смертельная авария с участием автомобиля, в котором находилась Собчак («подумаешь, убила - спешила ж по делам»), и ребенок журналистки («и ничего такого, наставлены рога, похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).
Комментируя это, Собчак заявила, что Шнуров растерял талант.
«Бухавший Шнуров был груб но изящен, беспардонен но добр, «в говно» но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная жопа, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не даёт», - отметила она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Позже музыкант заявил, что его «раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других».
«Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Её же оружие, её метод. <…> Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры ,Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. <…> Вам не понравилось, когда так с вами», - написал он.
По мнению Шнурова, Собчак не может скрыть «неприкрытого отвращения к людям не ее сословия».