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36 минут назад

Шнуров объяснился после оскорбительного клипа про Собчак

Музыкант Сергей Шнуров объяснился после оскорбительного клипа про журналистку Ксению Собчак. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

Шнуров объяснился после оскорбительного клипа про Собчак
Фото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Всероссийская политическая партия "Партия Роста"

Лидер группы «Ленинград» связал выход клипа «Шмарофон» со своим раздражением из-за поведения ведущей.

«Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено», — написал артист.

Он признал, что некоторые моменты в клипе были за гранью, однако добавил, что они соответствуют манере Собчак. Шнуров заявил, что в видео общался с ведущей на ее же языке и использовал ее журналистские приемы.

«Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать "горяченькое". Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко», — отметил музыкант.

В клипе «Шмарофон» Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). Также музыкант поставил под сомнение то, что отцом ребенка Собчак является Максим Виторган.

Позднее на видео отреагировал сам Виторган. Актер указал на проблемы с эрекцией у лидера группы «Ленинград» в последние годы. Он предположил, что исполнитель возбуждается только при конфликте с Собчак. Артист также возмутился, что музыкант позволяет себе шутить о его пятилетнем сыне Платоне.

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