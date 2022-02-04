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15 минут назад

Протокол на Волочкову после скандала в самолете был составлен с ошибками

Танцовщицу Анастасию Волочкову в ближайшее время не накажут за скандал на борту самолета по возвращении с Мальдив в Шереметьево, передает ФАН.

Протокол на Волочкову после скандала в самолете составили с ошибками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Химкинский городской суд вернул протокол, составленный сотрудниками линейного управления МВД в аэропорту. В нем нашли ошибки - была исправлена дата, а также не указано место свершения правонарушения. По словам федерального судьи Химкинского городского суда Московской области Марии Нуждиной, полицейские не прикрепили оригинал рапорта, а только копию, что также является нарушением.

"Как усматривается из материалов дела, В. А. Ю. участвовала в составлении протокола об административном правонарушении. Копия протокола ей была вручена под роспись", - уточнили в суде.

Протокол возвращен в отдел полиции. Анастасия Волочкова стала участницей конфликта в самолете, в котором возвращалась с Мальдив в Россию, а после в аэропорту. Волочкову обвинили в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Шереметьево. На нее составили протоколы за мелкое хулиганство и отсутствие маски. В пресс-службе управления на транспорте по ЦФО утверждают, что артистка во время скандала на борту самолета была пьяна. Волочкова уверена, что ее спровоцировали.

Ранее певица Слава поддержала Волочкову после конфликта с бортпроводником.

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