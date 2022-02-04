В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
21 минуту назад

Вдова Александра Градского может лишиться многомиллионного наследства

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко может лишиться многомиллионного наследства. Это произойдет, если ее брак с артистом будет признан фиктивным, сообщил юрист Михаил Алексеев.

Градский и Коташенко были вместе с 2003 года. За долгие годы совместной жизни у них появилось двое сыновей, однако отношения они так и не узаконили. Расписались они лишь осенью прошлого года, всего за пару недель до смерти артиста.

Михаил Алексеев считает, что вдова композитора получит в наследство только то, что Градский нажил за период их короткого брака, поэтому Коташенко не следует рассчитывать на дома, квартиры и другое имущество. Также юрист считает, что вдова композитора может и вовсе ничего не получить в наследство, так как ее брак с артистом вполне могут признать фиктивным.

«Союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью, семья-то была уже до этого, а какие-то иные факторы. И это уже основание для оспаривания», — объяснил Алексеев в беседе с изданием kp.ru.

Александра Градского не стало в ноябре прошлого года. Известный музыкант умер от инфаркта головного мозга. Артист покоится на Ваганьковском кладбище в Москве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители