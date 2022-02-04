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1 час назад

Бывший муж Бородиной похвастался авто за 30 млн

Курбан Омаров приобрел дорогую иномарку с кожаным салоном и расширенной комплектацией. Новым автомобилем экс-супруг Ксении Бородиной похвастался в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Бывший муж Бородиной похвастался авто за 30 млн
Фото: InstagramInstagram

Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I.

Несмотря на уверенность многих поклонников в том, что после расставания с телеведущей мужчина начнет жить поскромнее, ведь некоторые его считали альфонсом, Омаров не планирует сокращать свои расходы. Предприниматель нередко бывает на заграничных курортах, а теперь он купил иномарку стоимостью в 30 миллионов рублей.

«Получается, я купил себе "Майбах" из-за того, что "ремонт сам себя не сделает". Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину», — пошутил Омаров.

Напомним, ранее Бородина ехидно высказалась на тему претензий со стороны бывшего мужа. По мнению телеведущей, Курбан специально привлекает внимание к себе за счет ее имени, чтобы таким образом заработать на роскошный ремонт в своей квартире. Однако Омаров не перестает подчеркивать, что является обеспеченным человеком.

Он также отметил, что водить новый автомобиль на планирует.

«Я решил снова нанять водителя, поэтому и купил машину. Так что теперь буду сидеть сзади и заниматься делами, а не стоять в пробках», — заявил бизнесмен.

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