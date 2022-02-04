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1 час назад

Дмитрий Борисов назвал «жуткой» ситуацию на похоронах Куравлева

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал «жутким» то, что у актера Леонида Куравлева были скромные похороны. Об этом сообщает «Мослента».

Дмитрий Борисов назвал «жуткой» ситуацию на похоронах Куравлева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. С начала января Куравлев лечился от пневмонии в коронавирусной больнице Коммунарки. После выписки он находился в одном из московских хосписов.

Прощание с актером состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище.

«Комсомольская правда» писала, что вопреки слухам о закрытом прощании, в ритуальный зал пускали всех. По данным газеты, в основном на прощании были родственники и журналисты, всего около 60 человек. На похоронах «КП» заметила лишь двух актеров - Сергея Степанченко и Дмитрия Харатьяна.

«Даже сотрудники ритуальных служб наблюдали за происходящим в легком смятении. А кто будет говорить слова? А где коллеги Куравлева - артисты? На сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания: приезжайте - проститесь. Но никто не приехал», - отмечала газета.

По данным «КП», семья не стала устраивать прощание с актером в Доме кино, так как сам он этого не хотел.

По словам Дмитрия Борисова, ему лично сказали, что траурная процессия не состоится.

«Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», - заявил он.

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