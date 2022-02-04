Дмитрий Борисов назвал «жуткой» ситуацию на похоронах Куравлева

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал «жутким» то, что у актера Леонида Куравлева были скромные похороны. Об этом сообщает «Мослента».

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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. С начала января Куравлев лечился от пневмонии в коронавирусной больнице Коммунарки. После выписки он находился в одном из московских хосписов.

Прощание с актером состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище.

«Комсомольская правда» писала, что вопреки слухам о закрытом прощании, в ритуальный зал пускали всех. По данным газеты, в основном на прощании были родственники и журналисты, всего около 60 человек. На похоронах «КП» заметила лишь двух актеров - Сергея Степанченко и Дмитрия Харатьяна.

«Даже сотрудники ритуальных служб наблюдали за происходящим в легком смятении. А кто будет говорить слова? А где коллеги Куравлева - артисты? На сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания: приезжайте - проститесь. Но никто не приехал», - отмечала газета.

По данным «КП», семья не стала устраивать прощание с актером в Доме кино, так как сам он этого не хотел.

По словам Дмитрия Борисова, ему лично сказали, что траурная процессия не состоится.