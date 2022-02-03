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48 минут назад

Сябитова: то, что случилось с Ларисой Гузеевой, здорово меня напугало

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что ее напугали последствия коронавируса у ее коллеги по программе «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

Сябитова рассказала о своем главном страхе
Фото: РамблерРамблер

Сябитова рассказала в интервью «Собеседнику», что переболела коронавирусом бессимптомно в прошлом году. После этого она сделала прививки и теперь регулярно следит за уровнем антител и консультируется со специалистами.

«Я и сейчас консультируюсь с врачами, потому что меня здорово напугала болезнь Ларисы Гузеевой. В конечном итоге я за нее порадовалась. Она доказала, что у нашего поколения хорошая закваска родительская», - сообщила Сябитова.

Телесваха отметила, что сейчас Гузеевой уже лучше, она восстанавливается от постковидного синдрома. По ее мнению, победить болезнь Гузеевой помогли «сила воли и здоровье, которое родители дали».

Гузеева пожаловалась на приступы агрессии после коронавируса

Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом после поездки в Крым. 27 сентября артистку госпитализировали в больницу в Коммунарке, где она провела больше трех недель. По информации СМИ, врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60-процентное поражение правого легкого и 50-процентное – левого. Также у Гузеевой начались проблемы с почками.

После выписки Гузеева неоднократно жаловалась, что после коронавируса у нее «то одно, то другое».

В частности, ведущая говорила, что у нее болит горло, она до сих пор не чувствует запахов и сильно отекает.

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