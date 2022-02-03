Популярный комик высказался о возможных новых ведущих КВН

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Косяков прокомментировал новость о том, что заболевший коронавирусом Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН, в связи с чем программу будут вести «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики. Комик предположил, что кто-то из временных ведущих мог бы получить возможность стать постоянным лицом программы.

Косяков высказался о Галустяне как о возможном ведущем КВН. «Он постоянно сидит в жюри КВН, ну и, разумеется, это самый известный, самый знаковый кавээнщик в истории. Поэтому Михаил Галустян как претендент на ведение [КВН] видится мне одним из первых», — считает юморист. Косяков также отметил опыт в работе телеведущим и популярность как участника КВН Дмитрия Хрусталева.

Еще одним «идеальным ведущим» для программы такого рода Косяков также счел участника команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслава Макарова. Помимо того, он включил в список члена жюри Высшей лиги КВН Дмитрия Нагиева.

«Я исключительно говорю свои домыслы, никаких инсайдов у меня нет, просто предполагаю», — подчеркнул юморист.

Косяков также отметил, что по-настоящему знаковых кавээнщиков, которые могли бы заменить нынешнего ведущего телеигры, не так много.