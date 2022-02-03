В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
14 минут назад

«Переспала с кем-нибудь по привычке»: Борисова объяснила скоротечность романа Волочковой

Телеведущая Дана Борисова высказала свою версию причин расставания Анастасии Волочковой с ее бойфрендом Сергеем Кузнецовым.

«Переспала с кем-нибудь»: Борисова объяснила скоротечность романа Волочковой
Фото: InstagramInstagram

По мнению Борисовой, в неудавшемся романе следует винить балерину. Она могла так или иначе оскорбить Сергея.

«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя, злоупотребляя алкоголем, могла обидеть Сергея, например, обозвать его как-то. Сто процентов она его попрекала тем, что он не может ее содержать», - заявила Борисова «Стархиту».

Анастасия Волочкова познакомилась с управляющим банным комплексом в Одинцово на съемках передачи «Давай поженимся» перед Новым годом. Спустя несколько дней пара улетела на Мальдивы. Позже появилась информация, что у Кузнецова имеется судимость.

Бьется в истерике! Анастасия Волочкова рассказала, что произошло между ней и ее бойфрендом-преступником

Кроме того, на Украине его разыскивают по подозрению в причастности к террористическому акту. После скандального разоблачения Сергей перестал появляться в соцсетях Анастасии, а затем объявил о расставании с балериной.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители