«Переспала с кем-нибудь»: Борисова объяснила скоротечность романа Волочковой

«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя, злоупотребляя алкоголем, могла обидеть Сергея, например, обозвать его как-то. Сто процентов она его попрекала тем, что он не может ее содержать», - заявила Борисова «Стархиту».