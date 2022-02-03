«Переспала с кем-нибудь»: Борисова объяснила скоротечность романа Волочковой

Телеведущая Дана Борисова высказала свою версию причин расставания Анастасии Волочковой с ее бойфрендом Сергеем Кузнецовым.
По мнению Борисовой, в неудавшемся романе следует винить балерину. Она могла так или иначе оскорбить Сергея.
«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя, злоупотребляя алкоголем, могла обидеть Сергея, например, обозвать его как-то. Сто процентов она его попрекала тем, что он не может ее содержать», - заявила Борисова «Стархиту».
Анастасия Волочкова познакомилась с управляющим банным комплексом в Одинцово на съемках передачи «Давай поженимся» перед Новым годом. Спустя несколько дней пара улетела на Мальдивы. Позже появилась информация, что у Кузнецова имеется судимость.
Бьется в истерике! Анастасия Волочкова рассказала, что произошло между ней и ее бойфрендом-преступником
Кроме того, на Украине его разыскивают по подозрению в причастности к террористическому акту. После скандального разоблачения Сергей перестал появляться в соцсетях Анастасии, а затем объявил о расставании с балериной.