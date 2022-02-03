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59 минут назад

Газетный заголовок вынудил Проскурякову обратиться к Барановской

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова иронично прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о беременности телеведущей Юлии Барановской от Николаева.

Газетный заголовок вынудил Проскурякову обратиться к Барановской
Фото: InstagramInstagram

Проскурякова опубликовала в Instagram скриншот новостной заметки с заголовком «Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением».

Новость была проиллюстрирована фотографией Проскуряковой, подписанной как «Юлия Барановская».

скриншот

«Коротко о нашей прессе… Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать)))!!! Это шедеврально!

Поздравляю @baranovskaya_tv с беременностью, и рубашка голубая Вам очень к лицу. Юль, надеюсь Вы в курсе, что беременны от моего мужа?» - пошутила Проскурякова.

Ранее СМИ со ссылкой на телеведущую Ксению Собчак сообщили, что Юлия Барановская встречается с певцом Григорием Лепсом. В конце декабря Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой.

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Пара была вместе 20 лет, у них трое детей. Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.

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