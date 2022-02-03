Стас Пьеха пожаловался на «ковидное болото»

«Бесило то, что как на американских горках протекала болезнь, день прекрасно - делаешь дела и планируешь на завтра, а когда наступает завтра - ты не можешь отодрать себя от кровати, и так 10 дней», «Второй январь подряд ковиднуться как по расписанию. Могу и теперь, видимо, практикую. В целом норм, не считая ощущения, что ты мешок с костями, которым кто-то старательно поиграл в футбол и забросил на антресоль», «Согласна. Только горло проходит, можно вести уроки спокойно, так опять начинается насморк и першение», - рассказали поклонники Пьехи.