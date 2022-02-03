Стас Пьеха пожаловался на «ковидное болото»

Певец Стас Пьеха пожаловался на «коронавирусное болото», из которого он не может выбраться «не первый месяц».
Музыкант написал в Instagram, что из-за коронавируса испытывает проблемы с сосудами и суставами, а также сталкивается с «бесконечными подобиями ОРЗ».
«По правде - очень надоело ковидное болото, неделю живешь - неделю существуешь, и так уже не первый месяц, хотелось бы выздороветь уже и ехать на студию писать музло, замутить спорт-лагерь и оттачивать боевые навыки, смотаться к сыну в СПБ, что-то глобально поменять в жизни и дать свободу своим мечтам и талантам», - посетовал Пьеха.
Он добавил, что его «жалеть не надо», и пообещал, что все концерты состоятся в запланированные даты.
Подписчики в комментариях пожелали артисту здоровья и поделились своим опытом борьбы с COVID-19.
«Бесило то, что как на американских горках протекала болезнь, день прекрасно - делаешь дела и планируешь на завтра, а когда наступает завтра - ты не можешь отодрать себя от кровати, и так 10 дней», «Второй январь подряд ковиднуться как по расписанию. Могу и теперь, видимо, практикую. В целом норм, не считая ощущения, что ты мешок с костями, которым кто-то старательно поиграл в футбол и забросил на антресоль», «Согласна. Только горло проходит, можно вести уроки спокойно, так опять начинается насморк и першение», - рассказали поклонники Пьехи.