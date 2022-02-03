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1 час назад

Стас Пьеха пожаловался на «ковидное болото»

Певец Стас Пьеха пожаловался на «коронавирусное болото», из которого он не может выбраться «не первый месяц».

Стас Пьеха пожаловался на «ковидное болото»
Фото: РамблерРамблер

Музыкант написал в Instagram, что из-за коронавируса испытывает проблемы с сосудами и суставами, а также сталкивается с «бесконечными подобиями ОРЗ».

«По правде - очень надоело ковидное болото, неделю живешь - неделю существуешь, и так уже не первый месяц, хотелось бы выздороветь уже и ехать на студию писать музло, замутить спорт-лагерь и оттачивать боевые навыки, смотаться к сыну в СПБ, что-то глобально поменять в жизни и дать свободу своим мечтам и талантам», - посетовал Пьеха.

Он добавил, что его «жалеть не надо», и пообещал, что все концерты состоятся в запланированные даты.

Подписчики в комментариях пожелали артисту здоровья и поделились своим опытом борьбы с COVID-19.

«Бесило то, что как на американских горках протекала болезнь, день прекрасно - делаешь дела и планируешь на завтра, а когда наступает завтра - ты не можешь отодрать себя от кровати, и так 10 дней», «Второй январь подряд ковиднуться как по расписанию. Могу и теперь, видимо, практикую. В целом норм, не считая ощущения, что ты мешок с костями, которым кто-то старательно поиграл в футбол и забросил на антресоль», «Согласна. Только горло проходит, можно вести уроки спокойно, так опять начинается насморк и першение», - рассказали поклонники Пьехи.

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