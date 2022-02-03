Рудковская озвучила миллионные заработки сына

Звездная продюсер Яна Рудковская рассказала , сколько их с фигуристом Евгением Плющенко сын Саша (в социальных сетях родители называют его Гном Гномычем) зарабатывает. О том, как юный спортсмен и блогер распоряжается своими финансами она рассказала в интервью «Пятому каналу».

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Отмечается, что мальчик является амбассадором многих российских и зарубежных компаний, а его доход за один рекламный контракт составляет почти 12 млн рублей, помимо этого, Плющенко-младший зарабатывает рекламой в микроблоге. При этом, по словам звездной мамы, солидные гонорары юный фигурист нередко тратит ей на подарки.

«У него хорошие бюджеты на меня. Я ничего не прошу, но, если я что-то хочу, он мне это дарит», — поделилась Рудковская.

Сам мальчик убежден, что, как и отец, будет успешно представлять Россию в спорте на мировом уровне.

«Я хочу шесть олимпиад пройти на золотую медаль», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее Яна Рудковская рассказала, как чувствует себя ее муж двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. О госпитализации спортсмена стало известно 26 января.