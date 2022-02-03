В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
11 минут назад

Рудковская озвучила миллионные заработки Гном Гномыча

Звездная продюсер Яна Рудковская рассказала , сколько их с фигуристом Евгением Плющенко сын Саша (в социальных сетях родители называют его Гном Гномычем) зарабатывает. О том, как юный спортсмен и блогер распоряжается своими финансами она рассказала в интервью «Пятому каналу».

Рудковская озвучила миллионные заработки сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мальчик является амбассадором многих российских и зарубежных компаний, а его доход за один рекламный контракт составляет почти 12 млн рублей, помимо этого, Плющенко-младший зарабатывает рекламой в микроблоге. При этом, по словам звездной мамы, солидные гонорары юный фигурист нередко тратит ей на подарки.

«У него хорошие бюджеты на меня. Я ничего не прошу, но, если я что-то хочу, он мне это дарит», — поделилась Рудковская.

Сам мальчик убежден, что, как и отец, будет успешно представлять Россию в спорте на мировом уровне.

Гном Гномычу врачи запретили интенсивные тренировки

«Я хочу шесть олимпиад пройти на золотую медаль», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее Яна Рудковская рассказала, как чувствует себя ее муж двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. О госпитализации спортсмена стало известно 26 января.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — заявила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители