Рудковская озвучила миллионные заработки сына

Звездная продюсер Яна Рудковская рассказала , сколько их с фигуристом Евгением Плющенко сын Саша (в социальных сетях родители называют его Гном Гномычем) зарабатывает. О том, как юный спортсмен и блогер распоряжается своими финансами она рассказала в интервью «Пятому каналу».
Отмечается, что мальчик является амбассадором многих российских и зарубежных компаний, а его доход за один рекламный контракт составляет почти 12 млн рублей, помимо этого, Плющенко-младший зарабатывает рекламой в микроблоге. При этом, по словам звездной мамы, солидные гонорары юный фигурист нередко тратит ей на подарки.
«У него хорошие бюджеты на меня. Я ничего не прошу, но, если я что-то хочу, он мне это дарит», — поделилась Рудковская.
Сам мальчик убежден, что, как и отец, будет успешно представлять Россию в спорте на мировом уровне.
«Я хочу шесть олимпиад пройти на золотую медаль», — заявил он в беседе с журналистами.
Ранее Яна Рудковская рассказала, как чувствует себя ее муж двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. О госпитализации спортсмена стало известно 26 января.
«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — заявила она.