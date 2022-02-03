Снигирь показалась на публике в украшениях на 6 млн

Российская актриса Юлия Снигирь посетила премьерный показ картины «Другое имя». Артистка показалась на публике в украшениях, которые в сумме оцениваются в 6 млн рублей. Фото с кинопремьеры она выложила в своем Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, актриса продемонстрировала публике серьги бренда Clash de Cartier, стоимость которых составляет порядка 350 тыс. рублей. Помимо этого, на шее у девушки было колье из розового золота той же марки, оцененное в более чем 5 млн рублей.

«Спасибо, Вета Гераскина и Светлана Ходченкова, за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — написала артистка в публикации.

Отмечается, что дебют киноленты с участием Светланы Ходченковой актриса посетила вместе с супругом Евгением Цыгановым. Образ девушки дополнял вязаный наряд цвета хаки с крупным узором.

«Невероятно стильно, как сияют глаза и цвет кожи»; «Очень стильный образ»; «Все безумно красиво. И этот оверсайзный образ, и макияж и вы, Юля», — написали в комментариях подписчики Снигирь.

Напомним, в настоящее время возлюбленные занимаются воспитанием совместного наследника. При этом у главы семейства имеются еще семь детей от предыдущего брака с актрисой Ириной Леоновой.