Инин назвал причину переезда Мережко в Санкт-Петербург

Драматург Аркадий Инин на прощании с режиссером Виктором Мережко рассказал, почему последний переехал в Санкт-Петербург. Как сообщает «МК», умерший сценарист заявлял, что ему там «хорошо дышится».

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«Он мне все время говорил, что ему там хорошо дышится. Что там спокойно — без московской суеты», — добавив, что Мережко переехал жить к своему сыну Ивану.

Инин признался, что потерял родного человека. Мережко был крестным отцом его старшего сына, а его умершая жена Тамара — крестной младшего.

«Брат, товарищ, собутыльник, коллега», — сказал драматург, напомнив, что жили по соседству в течение шести лет.