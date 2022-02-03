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1 час назад

Инин назвал причину переезда Мережко в Санкт-Петербург

Драматург Аркадий Инин на прощании с режиссером Виктором Мережко рассказал, почему последний переехал в Санкт-Петербург. Как сообщает «МК», умерший сценарист заявлял, что ему там «хорошо дышится».

Инин назвал причину переезда Мережко в Санкт-Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он мне все время говорил, что ему там хорошо дышится. Что там спокойно — без московской суеты», — добавив, что Мережко переехал жить к своему сыну Ивану.

Инин признался, что потерял родного человека. Мережко был крестным отцом его старшего сына, а его умершая жена Тамара — крестной младшего.

«Брат, товарищ, собутыльник, коллега», — сказал драматург, напомнив, что жили по соседству в течение шести лет.

Напомним, что Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. По словам его дочери, причиной смерти стали осложнения от коронавируса, который он тяжело переносил — КТ показывало у него поражение легких на 90-95%. Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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