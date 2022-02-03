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49 минут назад

Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня. Видео

Популярный актер, режиссер и продюсер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в Китае. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале CGTN.

67-летний киноактер пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене. После этого Джеки Чан продекламировал лозунг Олимпиады-2022 «Вместе за общее будущее» с детьми, которые также приняли участие в мероприятии.

Трехдневная эстафета олимпийского огня стартовала в минувшую среду в Пекине. Вечером 4 февраля состоится официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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