Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня. Видео

Популярный актер, режиссер и продюсер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в Китае. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале CGTN.
67-летний киноактер пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене. После этого Джеки Чан продекламировал лозунг Олимпиады-2022 «Вместе за общее будущее» с детьми, которые также приняли участие в мероприятии.
Трехдневная эстафета олимпийского огня стартовала в минувшую среду в Пекине. Вечером 4 февраля состоится официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.