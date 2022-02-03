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16 минут назад

Талькову угрожали перед смертью

Незадолго до смерти музыкант Игорь Тальков приобрел оружие. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на окружение исполнителя.

Тальков купил оружие незадолго до смерти
Фото: ТАССТАСС

По словам источников, знакомых с ситуацией, на такой шаг певец пошел после анонимных угроз. Тальков купил газовый пистолет за 5 тыс. рублей и перед концертом, который стал для него роковым, взял оружие с собой.

Как отметил экс-директор музыканта Андрей Блинов, Тальков бы не стал всерьез ссориться из-за порядка выступлений — по большому счету, ему было не важно когда, выходить на сцену.

«Он только старался выступать не последним только из уважения коллег по цеху», — заявил он.

Напомним, что более 30 лет назад, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В убийстве подозревается экс-директор певца Валерий Шляфман. Как установили сотрудники ведомства, причиной трагедии стал спор Игоря Малахова с Тальковым и Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.

Арестован убийца Игоря Талькова

В ходе ссоры директор музыканта вырвал из рук Малахова, который представлял интересы одного из артистов, револьвер. После Шляфман выстрелил, случайно попав в Талькова, который от полученного ранения скончался на месте.

Сам Шляфман находится в бегах с 1992 года и объявлен в международный розыск. Сперва директор Талькова выехал в Украину, а оттуда улетел в Израиль. Недавно СК потребовал заочно арестовать его.

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