Тальков купил оружие незадолго до смерти

Незадолго до смерти музыкант Игорь Тальков приобрел оружие. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на окружение исполнителя.

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По словам источников, знакомых с ситуацией, на такой шаг певец пошел после анонимных угроз. Тальков купил газовый пистолет за 5 тыс. рублей и перед концертом, который стал для него роковым, взял оружие с собой.

Как отметил экс-директор музыканта Андрей Блинов, Тальков бы не стал всерьез ссориться из-за порядка выступлений — по большому счету, ему было не важно когда, выходить на сцену.

«Он только старался выступать не последним только из уважения коллег по цеху», — заявил он.

Напомним, что более 30 лет назад, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит перед сольным выступлением во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В убийстве подозревается экс-директор певца Валерий Шляфман. Как установили сотрудники ведомства, причиной трагедии стал спор Игоря Малахова с Тальковым и Шляфманом из-за очередности выступлений артистов.

В ходе ссоры директор музыканта вырвал из рук Малахова, который представлял интересы одного из артистов, револьвер. После Шляфман выстрелил, случайно попав в Талькова, который от полученного ранения скончался на месте.