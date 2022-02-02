Рассекречен любовник Лободы

Певица Светлана Лобода встречается с украинским миллиардером Артуром Гранцем, пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Впервые Светлану заметили в компании бизнесмена весной прошлого года на праздновании его 50-летия, которое проходило на Кипре.

Видео дня

Гранц владеет сетью магазинов duty-free в аэропортах Украины, Армении, Белоруссии и Грузии, компанией оптовой торговли сельскохозяйственной и нефтехимической продукции Mimier Holding, управляет сетью ювелирных магазинов Ziko и является издателем журнала «Forbes Украина».

По информации СМИ, в прошлом году Гранц подарил Лободе на день рождения кольцо с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов. В этом году избранник певицы организовал для нее роскошный праздник в Арабских Эмиратах, стоимость которого оценивается примерно в 15 млн рублей. Вечеринка завершилась фейерверком с надписью на огненном круге: «Я люблю тебя».

«Поговаривают, Гранц оплачивает любые капризы звезды и буквально купает ее в деньгах. Возит артистку на праздники к влиятельным друзьям. Считается, что благодаря его поддержке Светлана чувствует себя уверенно в материальном плане даже в непростое для музыкантов время пандемии», - пишет «КП».

Тем не менее, о женитьбе на певице речи не идет. По данным источника из окружения Лободы, Гранц давно женат, у него есть дети. При этом сведения о семье бизнесмен старается держать в секрете, чтобы «обезопасить родных».

По словам источника, Гранц не живет с семьей, но регулярно общается с родными. С Лободой он также не живет, «они только встречаются».

«Говорят, Гранц не разводится, потому что на жене зарегистрирована часть его активов. И устраивать дележку имущества никому не надо. Всех все устраивает. Он ведет свободный образ жизни. Но о семье не забывает, участвует в жизни детей. К Лободе относится очень хорошо. Помогает ей и дает возможность хорошо зарабатывать», - рассказал собеседник «КП».