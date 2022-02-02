Бывшая жена Бондарчука высказалась о высоких заборах

Российская телеведущая и бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана высказалась о высоких заборах, которые возводят владельцы роскошных домов. Своим мнением она поделилась во время интервью с латвийской группой Brainstorm, запись встречи была опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».

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Во время разговора Бондарчук обсудила с вокалистом группы Ренарсом Кауперсом облик латвийских городов, отметив, что в Юрмале ей понравились газоны и низкие заборы. Телеведущая привела в пример участки в районе Рублевского шоссе, которые закрывают высокими ограждениями. По словам Бондарчук, высота забора повышает уровень спокойствия собственников.

Журналистка также обсудила причины возникновения подобной традиции в России. «У меня ощущение, что люди стесняются своего богатства. Они сначала разбогатели, построили какие-то дома, чаще всего безвкусные. Товарищи, вы зря скрываетесь, ваши дома чудовищно выглядят. Бывали. Мне кажется заборы ставят те, кому надо что-то спрятать», — заявила Бондарчук.