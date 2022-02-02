Друг Волочковой рассказал о расставании балерины с возлюбленным

Друг Анастасии Волочковой предприниматель Андрей Ковалев высказался о расставании балерины с ее возлюбленным Сергеем Кузнецовым.

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В комментарии «Пятому каналу» Ковалев назвал Волочкову очень образованной и успешной женщиной. Он предположил, что мужчинам тяжело продержаться рядом с балериной, потому что им необходимо соответствовать Анастасии.

Предприниматель рассказал, что встречался с Сергеем на праздновании дня рождения Волочковой, и тот произвел на него не лучшее впечатление.

«На меня он, честно говоря, произвел впечатление не очень далекого человека. Я близко с ним не говорил, может быть, мое суждение будет очень поверхностное. Такой с виду не очень образованный, не очень, мне показалось, уверенный в себе», - высказался друг балерины.

По его словам, криминальное прошлое Сергея стало для Анастасии откровением. Ковалев не исключил, что расставание могло быть инсценировано, чтобы Волочкова не ассоциировалась с образом уголовника.

Он также заявил, что роман с Кузнецовым не был для балерины пиаром. С этой целью Волочкова могла выбрать кого-то более популярного, уверен Андрей Ковалев.

Анастасия Волочкова познакомилась с управляющим банным комплексом в Одинцово на съемках передачи «Давай поженимся» перед Новым годом. Спустя несколько дней пара улетела на Мальдивы. Позже появилась информация, что у Кузнецова имеется судимость.