Два предполагаемых сына Абдулова встретились на «Пусть говорят»

Называющие себя сыновьями покойного Александра Абдулова Александр Коваль и Сергей Шиподько встретились в эфире программы Первого канала «Пусть говорят». На шоу провели ДНК-тест, который показал, что между двумя предполагаемыми детьми актера нет родственной связи.

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Первым о своем родстве с Абдуловым заявил Шиподько. В 2021 году он сообщил, что о его связи с актером ему перед смертью рассказала мать. Об Александре Коваль стало известно только в январе 2022 году. На него вышла давняя подруга актера Виктория Лановская. Она обнаружила в подаренном ей Абдуловым пиджаке фотографию маленького мальчика, на обратной стороне которой было написано: «Саша, это твой сын! Оля». Этим ребенком и оказался Александр Коваль.

ДНК-тест проведенный на «Пусть говорят» показал, что мужчины не являются родственниками по прямой мужской линии, общего биологического отца у них нет. И все же кто-то из них все еще может оказаться сыном Абдулова, но установить это будет трудно, ведь актера не стало 14 лет назад. Коваль предоставил программе, имеющиеся у его мамы вещи отца, с них попробуют изъять ДНК.

На сегодняшний день у Абдулова имеется только один официальный ребенок — рожденная в браке с Юлией Мешиной в 2007 году дочь Евгения. Также у актера есть приемная дочь Ксения Алферова, ребенок его первой жены Ирины Алферовой.