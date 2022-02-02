«Родственники не брали трубку»: Сафронов о похоронах Куравлева

На похороны актёра Леонида Куравлева пришло так мало людей из-за того, что не было точной информации о времени и месте прощания, заявил художник Никас Сафронов, пишет «Собеседник».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На похоронах Леонида Куравлева присутствовало всего несколько десятков человек. Из звездных коллег проводить актёра в последний путь пришли лишь Дмитрий Харатьян, Сергей Степанченко и Евгений Герасимов.

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По словам товарища Куравлева Никаса Сафронова, который также не был на церемонии, он не смог получить информацию о времени прощания.

«Не было никакой точной информации о времени и месте похорон. Кто-то из моих знакомых говорил, что читал в Интернете - прощание состоится в Доме кино, кто-то – что в морге при больнице. Была путаница и с датой – называли и 1, и 2 февраля», пояснил Сафронов.

Он рассказал, что пытался дозвониться до родственников Куравлева, чтобы получить точную информацию, но не смог этого сделать: на его звонки никто не отвечал.

«Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И, возможно, именно поэтому проститься с актёром пришло не так много людей», - сказал художник.

Он также отметил, что в настоящее время идёт пятая волна коронавируса.

«Омикроном только в Москве заражаются десятки тысяч ежедневно. Коллеги и друзья Куравлёва – в основном люди в возрасте. И им сейчас не рекомендуется посещать места массового скопления людей, а непривитым так вообще запрещено выходить из дома. Вероятно, многие побоялись, что на похоронах будет толпа народа», - уточнил Сафронов.

Он напомнил, что на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина летом 2020 года тоже было мало знаменитостей. Коллеги-юмористы опасались заразиться коронавирусом.

«Мне очень жаль, что я не смог проститься с Леонидом Вячеславовичем. Обязательно зайду в церковь, закажу по нему молебен. И на днях съезжу на кладбище, поклонюсь его могиле», - добавил художник.

Куравлев умер 30 января, на 86-м году жизни от остановки сердца.