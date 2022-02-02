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20 минут назад

В Одессе отменили концерты Басты из-за «антиукраинской позиции»

Одесский активист Демьян Ганул объявил, что добился отмены концерта российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Как указал житель Одессы в Facebook, исполнитель поддерживает «антиукраинскую позицию» и посещал Крым.

В Одессе отменили концерты Басты из-за «антиукраинской позиции»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам националиста, концерт был запланирован на 14 февраля в ресторане «Облака».

«Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым», — написал он.

Ганул якобы встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским, который владеет «Облаками». По его словам, «зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция», он принял решение отменить концерт.

«Как здорово, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию», — заключил украинец, добавив, что так им удалось не пустить «путинского Ноггано» в Одессу.

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