В Одессе отменили концерты Басты из-за «антиукраинской позиции»

Одесский активист Демьян Ганул объявил, что добился отмены концерта российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Как указал житель Одессы в Facebook, исполнитель поддерживает «антиукраинскую позицию» и посещал Крым.
По словам националиста, концерт был запланирован на 14 февраля в ресторане «Облака».
«Я сразу написал сообщение, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым», — написал он.
Ганул якобы встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским, который владеет «Облаками». По его словам, «зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция», он принял решение отменить концерт.
«Как здорово, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию», — заключил украинец, добавив, что так им удалось не пустить «путинского Ноггано» в Одессу.