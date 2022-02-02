Умерший из-за ковида Мережко оказался противником вакцинации

«Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня (сын Мережко - Прим. ред.) сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо. Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20.30 вечера», — поделилась женщина.