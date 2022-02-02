Умерший из-за ковида Мережко оказался противником вакцинации

Народный артист России Виктор Мережко был одним из деятелей культуры, которые выступили против вакцинации от COVID-19. Сам он тоже не прививался, поскольку не хотел вкалывать вакцину, созданную, по его мнению, наспех и непонятно как. Об этом сообщает журнал Woman.ru.
По словам режиссера, раньше ученые проверяли новые препараты в течение нескольких лет — сначала на животных, а позднее на людях. А сейчас, как считал драматург, «панацея от ковида» не прошла все необходимые клинические испытания.
«Не дай Бог! Делать не буду! Вакцина еще не прошла полагающуюся апробацию. Мы же не мыши и не крысы. Вакцина – это риск. Да и потом, я чувствую себя отлично, поэтому ни в коем случае вакцинироваться не буду», - приводит его слова Telegram-канал "Себестоимость Событий".
Дочь Мережко Мария рассказала, что в декабре режиссер заболел и стал задыхаться. Однако ехать в больницу он долго отказывался, предпочитая профессиональной помощи самолечение.
«Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — добавила она.
Кроме того, Мария сообщила, что отец три недели лежал в реанимации и очень просил, чтобы его перевели в обычную палату.
«Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня (сын Мережко - Прим. ред.) сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо. Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20.30 вечера», — поделилась женщина.
Напомним, режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко ушел из жизни 30 января на 85-м году жизни. Причиной смерти народного артиста России стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.