Новый образ Бузовой назвали «колхозом»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым видео из Южной Африки и вызвала споры среди ее подписчиков. Комментаторы высказали свое мнение в Instagram, часть фанатов сочли ее наряд «колхозом».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаменитость опубликовала видео, в котором она прошлась по полю в кроп-топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. Исполнительница снялась без бюстгальтера, а ее волосы были собраны в объемный пучок. Кроме того, Бузова надела ободок в тон одежде, блестящие серьги и крупное колье в виде цепи.

«Я думала, я жить без него не могу, а оказалось — показалось», — сказала Бузова в видео.

Некоторые пользователи сети обругали наряд Бузовой. Лифчик надеть забыли», «Боже, ну что за походка гопника», «Какой колхоз», «Хуже некуда», — писали они.

Другая часть комментаторов восхитилась внешним видом певицы: «Крутая», «Олечка, ты мой кумир», «Секси девочка», «Ольга, ты самая лучшая».