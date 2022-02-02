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34 минуты назад

Новый образ Бузовой назвали «колхозом»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым видео из Южной Африки и вызвала споры среди ее подписчиков. Комментаторы высказали свое мнение в Instagram, часть фанатов сочли ее наряд «колхозом».

Новый образ Бузовой назвали «колхозом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость опубликовала видео, в котором она прошлась по полю в кроп-топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. Исполнительница снялась без бюстгальтера, а ее волосы были собраны в объемный пучок. Кроме того, Бузова надела ободок в тон одежде, блестящие серьги и крупное колье в виде цепи.

«Я думала, я жить без него не могу, а оказалось — показалось», — сказала Бузова в видео.

Некоторые пользователи сети обругали наряд Бузовой. Лифчик надеть забыли», «Боже, ну что за походка гопника», «Какой колхоз», «Хуже некуда», — писали они.

Другая часть комментаторов восхитилась внешним видом певицы: «Крутая», «Олечка, ты мой кумир», «Секси девочка», «Ольга, ты самая лучшая».

Напомним, что ранее Бузова устроила скандал в ходе награждения Fashion TV, со сцены напомнив своему экс-супругу Дмитрию Тарасову об их разводе и заявив, что сейчас спортсмен «кусает локти» из-за «самой популярной девушки страны». В результате многие раскритиковали певицу за подобное поведение и встали на защиту бывшего футболиста.

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