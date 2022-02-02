Гордон указал на «пакостную манеру» Собчак

Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии.

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В эфире YouTube-шоу «ASK» Гордон заявил, что он не встречается с Собчак в студии программы, поскольку «Док-ток», который ведет он, и тот, который ведет Собчак, – два разных проекта. Гордон заявил, что ведущая ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube.

«Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» – поинтересовался Гордон.

Он добавил, что у его коллеги есть «пакостная манера» – приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. Гордон не понимает, зачем звать человека для того, чтобы на чем-то его поймать, укорить и припомнить былое.

Ранее члены партии «Ветераны России» обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток».