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12 минут назад

Мужа Заворотнюк с неизвестной женщиной сняли камеры наблюдения

В объективы камер видеонаблюдения попал муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв. На пассажирском сиденье находилась неизвестная женщина, в которой пользователи Сети признали заболевшую актрису. Точно определить личность пассажира не удаётся из-за низкого качества фотографии. Снимок был опубликован в Telegram-канале «НеМалахов».

Мужа Заворотнюк с неизвестной женщиной сняли камеры
Фото:  Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По сообщениям СМИ, Пётр Чернышёв часто управляет автомобилем своей тёщи Валентины Заворотнюк, поэтому пользователи не исключили вероятность того, что пассажиром является мать актрисы.

Ранее сообщалось, что дети народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва получат в наследство более 100 миллионов рублей. Отмечается, что основным активом стала столичная пятикомнатная квартира в легендарном Доме на набережной, стоимость которой может превысить 82 миллиона рублей. У артиста также была дача в Подмосковье стоимостью 10 миллионов рублей.

Также известно, что у дочери актёра Екатерины в собственности есть своя квартира, но она предпочитала жить с отцом. Летом прошлого года семья приняла решение временно отправить народного артиста в резиденцию для пожилых людей, где ему оказали бы должный уход. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали родственников за такое решение и заявили, что дети недостойны наследства отца.

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