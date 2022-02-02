Краско поставили страшный диагноз

Актеру Иван Краско поставили серьезный диагноз: из-за болезни он может полностью лишиться зрения. Как рассказал директор актера Вячеслав Смородинов в беседе с «КП», у него диагностировали деструкцию стекловидного тела в возрастной атрофической рубцовой стадии, а изначальное лечение заболевания было неправильным.

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Ранее Краско обратился к врачам с просьбой спасти его зрение. По словам артиста, сам он оплатить дорогостоящее лечение не мог, и после публикаций в СМИ его приняли в фтальмологической клинике СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

«Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть», — рассказал Смородинов.

Отмечается, что при таком диагнозе как у Краско, при взгляде у человека сначала появляется то, что называют «плавающие мушки». При этом прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потере зрения.