Шнуров обвинил Собчак в убийстве

Старая парочка снова вместе. И нет, никто из звезд не сошелся, но Сергей Шнуров опять разжег войну с Ксенией Собчак. Он выпустил на YouTube клип, где обвинил журналистку в убийстве и измене.
«Подумаешь, убила – спешила ж по делам», – поет Шнуров, намекая на аварию с Собчак в Сочи, где в результате погибла женщина.
Так же солист «Ленинграда» говорит, что ее сын Платон больше похож на бывшего возлюбленного политика Сергея Капкова, чем на его названного отца Виторгана.
«Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», – говорит он.
Долго ждать Ксения не стала. Она опубликовала в Instagram пост, где заявила – «Ленинград» умер. Раньше он пил, матерился, но делал достойный продукт. Трезвый же Шнуров жалок, сморщен и одинок. Собчак пишет, что он потерял семью, друзей и талант. Недавно и сама Собчак пустила слух. «ФедералПресс» писал, что она разоблачила любовницу Григория Лепса.