Шнуров обвинил Собчак в убийстве

Старая парочка снова вместе. И нет, никто из звезд не сошелся, но Сергей Шнуров опять разжег войну с Ксенией Собчак. Он выпустил на YouTube клип, где обвинил журналистку в убийстве и измене.

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«Подумаешь, убила – спешила ж по делам», – поет Шнуров, намекая на аварию с Собчак в Сочи, где в результате погибла женщина.

Так же солист «Ленинграда» говорит, что ее сын Платон больше похож на бывшего возлюбленного политика Сергея Капкова, чем на его названного отца Виторгана.

«Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», – говорит он.