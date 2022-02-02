Две недели ада: стало известно о тяжелой болезни Ротару

74-летняя народная артистка СССР сейчас ведет борьбу с опасным заболеванием. Узнав о случившемся с исполнительницей хита «Хуторянка» несчастье, Максим Галкин пришел в ужас.

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Тяжелая болезнь украинской и советской певицы Софии Ротару застала телеведущего Максима Галкина врасплох. Как известно, шоумен уже два десятка лет счастлив в отношениях с самой известной российской артисткой Аллой Пугачевой. Восемь лет назад у пары родились очаровательные двойняшки, на выпускном которых Примадонна мечтает побывать не в столь отдаленном будущем. Но вместе с тем 72-летняя мать счастливого семейства находится в зоне риска из-за незатухающей во всем мире эпидемии коронавируса.

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С недавних пор особую угрозу для населения планеты представляет самый заразный штамм ковида, который как раз и подхватила бывшая «конкурентка» Аллы Борисовны. Уже более двух недель София Ротару живет в самом настоящем аду. И хотя украинской диве, кажется, удалось одолеть недуг, заболевание оставило свои неутешительные последствия. Так, сегодня Ротару впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками личного микроблога, чтобы успокоить всех тех, кто переживал за ее внезапное исчезновение.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких!Будьте здоровы! Ваша София Ротару», — обратилась артистка к поклонникам.

Скорейшего выздоровления стали желать Софии Михайловне в комментариях не только обеспокоенные фанаты, но и многочисленные коллеги, с которыми она на протяжении многих лет выходила на сцену.

«Скорейшего выздоровления, и, уверен, все будет хорошо», — поддержал певицу Николай Басков.

А супруг российской Примадонны и вовсе теперь молится о здоровье Ротару, в страхе, что коварный недуг может навредить и его близким.