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34 минуты назад

Ротару рассказала о бессонных ночах из-за омикрона

Певица София Ротару заразилась омикрон-штаммом коронавируса, перенеся его в тяжелой форме. О перенесенном заболевании она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Ротару рассказала о бессонных ночах из-за омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался омикрон. Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — написала Ротару.

Она отметила, что взять ситуацию под контроль получилось благодаря врачам и медсестрам.

«Но нужно еще время и силы. Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» — заключила певица.

Добавим, что к пожеланиям скорейшего выздоровления от поклонников в комментариях под постом Ротару также присоединился Максим Галкин.

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