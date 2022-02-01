Дочь Апексимовой и Николаева выходит замуж

Актер Егор Корешков женится на дочери Ирины Апексимовой и Валерия Николаева Дарье Авратинской. Об этом рассказал отец невесты в интервью «Стархиту».
По словам Николаева, свадьба намечена на 21 марта. Актер сообщил, что жених сразу ему понравился.
«В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности», - заявил Николаев.
27-летняя Дарья Авратинская пошла по стопам родителей и стала актрисой. Валерий Николаев считает, что дочь гораздо талантливее и его, и своей матери Ирины Апексимовой. Николаев уверен, что Дарью ждет «большое будущее».
«Она потрясающе сыграла в «Стилягах», там есть ее вокал, который неоспоримо прекрасен. А двигается Даша как профессиональная балерина, потому что шесть лет провела в этой сфере», - отметил он.
Дарья Авратинская и Егор Корешков начали встречаться в прошлом году. До этого Корешкова связывали отношения с партнершей по сериалу «257 причин, чтобы жить» Полиной Максимовой.