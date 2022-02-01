"Помутнение рассудка": Жулин признался в изменах Навке

Фигурист и тренер Александр Жулин в передаче «Судьба человека» рассказал, как познакомился с фигуристкой Татьяной Навкой, об их общем прошлом и причинах расставания.

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Первой женой Жулина была его партнёрша, фигуристка Майя Усова. Однако фигурист признался, что не был верен своей супруге. Ещё во время брака с Усовой он начал встречаться с фигуристкой Оксаной Грищук. По словам Жулина, у него «просто крышу сносило», когда он ее видел.

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Жулин в итоге расстался с Майей, но они продолжали вместе выступать. Фигурист вспоминает, что это было тяжело, но менять пару не имело смысла, и они договорились, что личная жизнь не должна влиять на профессиональную карьеру.

Через некоторое время Жулин расстался и с Оксаной Грищук. По его словам, все было сделано правильно, так как они были слишком разными.

После расставания с Грищук, Жулин вернулся к Майе.

В этот период он познакомился с фигуристкой Татьяной Навкой - и снова влюбился.

На протяжении двух месяцев фигурист, который в это время готовился к Олимпиаде в Америке, каждую пятницу садился в самолёт и улетал в Москву к Навке, а в понедельник возвращался обратно.

После Олимпиады Жулин и Навка поженились.

«Мы жили очень счастливо, родили прекрасную дочь Сашеньку. И вообще 14 лет жизни с Таней я вспоминаю всегда очень тепло», - рассказал Жулин.

Однако в какой-то момент фигурист возобновил отношения с Оксаной Грищук - и решил вернуться к ней. Узнав об этом, Навка разрыдалась и сказала, что Жулин совершает самую большую ошибку в своей жизни.

Жулин в это время пытался разобраться в себе и внезапно понял, что это действительно огромная ошибка. Он извинился перед Навкой.

«Таня как мудрая женщина меня простила, и честь ей и хвала, потому что это было просто какое-то помутнение рассудка. С мужчинами так случается», - пояснил Жулин.

О причинах расставания с Навкой Жулин говорит коротко.

«Мне кажется, я в какой-то момент расслабился, во-вторых, подустали мы может быть друг от друга, потому что все-таки подготовка к Олимпиаде, шесть лет тренировок, это тяжело», - говорит Жулин.

Со своей следующей любовью Натальей Михайловой познакомился ещё будучи в браке с Навкой. Это было время, когда Навка начала участвовать в турне.