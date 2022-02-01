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8 минут назад

«Идиоты»: Марат Башаров отреагировал на вопрос журналистов о смерти отца

Актер Марат Башаров эмоционально отреагировал на вопрос о смерти его родного отца, который ушел из жизни летом 2021 года.

«Идиоты»: Башаров отреагировал на вопрос журналистов о смерти отца
Фото: InstagramInstagram

«Какой папа умер? У кого? Простите, но у меня папа умер в 1995 году. Ваших коллег почитайте, пожалуйста. «Папа умер»! Идиоты», - ответил он на вопрос издания «Телепрограмма» о том, посетил ли он могилу отца.

Напомним, что Марата Башарова воспитывал отчим, и в детстве будущий актер даже носил его фамилию – Юнисов. Только в подростковом возрасте Марат узнал, что его биологического отца зовут Алимжан Билялетдинов.

Не так давно брат актера Вялит Билялетдинов рассказал в эфире телеканала НТВ, что их отец ушел из жизни в августе 2021 года в возрасте 82 лет. Он сообщил, что Марат не пришел на похороны отца, но перечислил родственникам 100 тысяч рублей.

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