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1 час назад

"Просто смешно": Кузнецов высказался о расставании с Волочковой

Возлюбленный Волочковой назвал причину разрыва с балериной

Возлюбленный Волочковой назвал причину расставания с балериной
Фото: InstagramInstagram

Возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте подтвердил расставание с балериной и назвал причину разрыва. Его слова приводит Starhit.

«По поводу того, расстались мы с Настей или нет... Да, мы расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — заявил в сторис Кузнецов.

При том конкретной причины разрыва он не назвал, сказав только, что «нормальные люди после таких вещей извиняются или молчат».

«Но строить из себя жертву — просто смешно», — заключил Кузнецов.

Управляющий банным комплексом в Одинцово познакомился с балериной на съемках передачи «Давай поженимся!» перед Новым годом. Волочкова помогала невесте найти жениха, но в итоге сама им обзавелась. Спустя несколько дней пара улетела на Мальдивы.

Волочкова устроила скандал в самолете

Сразу после скандального отдыха балерине стали намекать, что Кузнецов ее обманывает и использует. У мужчины обнаружили судимость. Кроме того Кузнецов объявлен в розыск за причастность к террористическому акту на Украине.

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