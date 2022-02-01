Возлюбленный Волочковой назвал причину расставания с балериной

«По поводу того, расстались мы с Настей или нет... Да, мы расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — заявил в сторис Кузнецов.