Бочкарева поразила россиян откровенным фото

Она призвала их ценить то, что они имеют.
Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева продолжает публиковать на своей странице в Instagram стильные секси-фото.
На очередном из них она позирует в коротких черных шортах и черной рубашке с очень глубоким вырезом.
«Жизнь удивительная штука, друзья! Живите и радуйтесь жизни, цените то, что имеете: здоровье, молодость, семью, детей, родителей, друзей.
Любите и буд
Благодарите, всегда!
Жизнь даёт нам испытания, которые нас закаляют и делают лучше!
Не жалуйтесь и двигайтесь вперёд!", — порекомендовала она своим друзьям.
Пост тут же набрал множество лайков. Поклонники явно оценили фото.
«Стильное фото», — считает пользователь с ником fedin8570.
«Ты красивая», — пишет tahich777.
«Зачётно», — оценивает kapitonov7726.
«Красотка», — восхищается alexgambalevsky.
Ранее ИА «Время Н» писало о том, что Наталья Бочкарева и брат певицы Натали раскрыли семейные тайны в ток-шоу «Звезды сошлись».