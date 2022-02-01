Бочкарева поразила россиян откровенным фото

Она призвала их ценить то, что они имеют.

Фото: ТАСС ТАСС

Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева продолжает публиковать на своей странице в Instagram стильные секси-фото.

На очередном из них она позирует в коротких черных шортах и черной рубашке с очень глубоким вырезом.

«Жизнь удивительная штука, друзья! Живите и радуйтесь жизни, цените то, что имеете: здоровье, молодость, семью, детей, родителей, друзей.

Любите и буд

Благодарите, всегда!

Жизнь даёт нам испытания, которые нас закаляют и делают лучше!

Не жалуйтесь и двигайтесь вперёд!", — порекомендовала она своим друзьям.

Пост тут же набрал множество лайков. Поклонники явно оценили фото.

«Стильное фото», — считает пользователь с ником fedin8570.

«Ты красивая», — пишет tahich777.

«Зачётно», — оценивает kapitonov7726.

«Красотка», — восхищается alexgambalevsky.