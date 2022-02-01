Первое фото изменившейся Заворотнюк слили в Сеть

На просторах интернета появился снимок, сделанный якобы на одну из камер ГИБДД. Пользователи соцсетей утверждают, что на нем запечатлены Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

Впервые о болезни 50-летней звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» заговорили пару лет назад. Красавица-брюнетка пропала с экранов вскоре после появления на свет младшей дочери Милы. Девочка, появившаяся на свет в октябре 2018 года, была зачата с помощью ЭКО.

Тогда в кулуарах заговорили о том, что именно эта процедура, как и в случае с Жанной Фриске, подтолкнула развитие онкологического заболевания. И вот уже больше двух лет Анастасия борется с раком мозга.

Близкие люди Заворотнюк – ее муж, фигурист Петр Чернышов, и дети – не сообщали никаких подробностей о состоянии артистки. Также до сих пор в интернете не было ни одного кадра, на котором была бы запечатлена звезда.

Однако, как утверждают в социальных сетях, теперь фото изменившейся из-за рака актрисы все же слито. В многочисленных пабликах появился снимок будто бы с камер ГИБДД. На нем запечатлена машина с мужчиной и женщиной внутри.

Мужчина за рулем несколько напоминает Чернышева, а дремлющая на пассажирском кресле женщина похожа на Заворотнюк, если бы та прибавила в весе. Впрочем, качество фотографии оставляет желать лучшего, так что это вполне могут быть совершенно другие люди.

Фото из соцсетей