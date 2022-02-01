Бывший участник «Дома-2» раскрыл свой доход на проекте

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и блогер Рустам Солнцев (настоящая фамилия — Калганов), снимавшийся в программе в 2000-е и 2010-е годы, озвучил свой доход на проекте. В беседе с «Телепрограммой» он заявил, что получал на передаче высокую зарплату. Солнцев также прокомментировал слова экс-участника «Дома-2» Данилы Бухарова, который ранее признался, что ему заплатили 77 рублей за съемки в проекте.

Фото: Instagram Instagram

«У меня на шоу "Дом-2" была зарплата пять тысяч долларов (около 387 тысяч рублей по текущему курсу — прим. "Ленты.ру"). Но раньше и рубль себя немного по-другому вел», — рассказал Солнцев.

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Блогер не уточнил, в какой именно период времени получал такую зарплату. Вместе с тем он добавил, что позже доход на проекте стал несколько ниже, однако зарплата по-прежнему была высокой.

Собеседник издания также высказался о словах бывшего участника «Дома-2», спортсмена и блогера Данилы Бухарова, который ранее заявил, что за съемки в проекте получил 77 рублей.

«Это возможно. Он никто и звать его никак», — заявил Солнцев.

Блогер добавил, что максимальная зарплата у нынешних звезд «Дома-2» сейчас составляет 100 тысяч рублей. При этом такой доход, по информации Солнцева, получают единицы. Зарплата ведущих проекта, заявил экс-участник «Дома-2», составляет немногим больше.

Спортсмен и блогер Данила Бухаров, участвовавший в «Доме-2» в 2019 году, рассказал о закулисной жизни шоу в интервью YouTube-блогеру Дмитрию Егорову. Бухаров сравнил участие в проекте с отбыванием срока в тюрьме. В частности, молодой человек заявил, что героям шоу запрещалось пользоваться телефоном в дневное время. Он также рассказал, что за съемки ему заплатили 77 рублей.

«Лучше бы ничего не давали, чем вот так. Мелочью насыпали», — пожаловался Бухаров.