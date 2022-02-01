Вупи Голдберг извинилась за свои слова о холокосте

Американская актриса Кэрин Элейн Джонсон, выступающая под псевдонимом Вупи Голдберг, извинилась перед аудиторией за свое высказывание о том, что холокост никак не относится к расизму. Извинения Голдберг принесла в своем Twitter-аккаунте.

Фото: кадр из фильма «Привидение» кадр из фильма «Привидение»

Изначально артистка поучаствовала в обсуждении решения школьного совета штата Теннеси: там проголосовали за исключение из программы изучения графического романа Арта Шпигельмана «Маус», за что школьный совет обвинили в том, что решение мотивировано темой холокоста.

Голдберг попыталась объяснить собеседникам, что холокост никак не связан с расизмом.

— Давайте будем честны: холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку, — заявила она на телеканале ABC, ее слова передает The Hollywood Reporter.

Общественность и ведущие раскритиковали актрису за ее слова, после чего ей пришлось публично извиниться в Twitter.