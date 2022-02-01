Суд в Москве отказал в удовлетворении иска юриста Троицкой к Собчак из-за вопроса о панели на ПМЭФ

Кунцевский суд Москвы отклонил иск юриста Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак на 50 миллионов рублей из-за конфликта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано», — говорится в официальном заявлении.