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1 час назад

Суд отклонил иск к Собчак на 50 миллионов рублей

Суд в Москве отказал в удовлетворении иска юриста Троицкой к Собчак из-за вопроса о панели на ПМЭФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кунцевский суд Москвы отклонил иск юриста Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак на 50 миллионов рублей из-за конфликта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В удовлетворении иска о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения отказано», — говорится в официальном заявлении.

В начале июня 2021 года Троицкая, участвовавшая в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подала иск к Собчак за ролик с ее участием. По мнению юриста, телеведущая выставила ее в образе проститутки, которая приехала на ПМЭФ «охотиться за ВИПами».

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