Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что считает российскую культуру частью собственной и постепенно собирает документы для получения российского паспорта. Об этом пишет ТАСС.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», - заявила она.

Мути отметила, что имеет русские корни: ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, а затем с мужем уехала в Эстонию, где и родилась ее мама.

«Моя мама не очень хорошо знала русский, но, я помню, как она мне пела песни (по-русски): «Бабушка, бабушка, бабушка пришла». (…) Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная», - подчеркнула артистка.

Орнелла Мути рассказала, что учит русский язык, однако он для нее очень сложный и пока не хватает практики. Она также сообщила, что постепенно собирает необходимые документы для получения российского гражданства, но многое упирается в сложности итальянской бюрократии.

Ранее российский паспорт получила бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси, являющаяся автором книг «Земля жар-птицы: красота Древней России», «Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я», «Павловск: Жизнь русского дворца».